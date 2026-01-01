Состав ФК «Амкар Пермь» пополнили два футболиста Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

ФК «Амкар» из Перми объявил о подписании двух новых футболистов — Александра Долгова и Кирилла Попова.

Александр Долгов родился 24 сентября 1998 года в Воронеже. Он воспитанник академии московского «Локомотива». В составе второй команды «железнодорожников» он становился лучшим молодым игроком и лучшим бомбардиром зоны «Запад» в ПФЛ. После этого он перешёл в «Ростов», где дебютировал в Российской Премьер-Лиге в 2019 году, выйдя на поле в матче против «Рубина».

Долгов также играл в РПЛ за подмосковные «Химки» и воронежский «Факел». За свою карьеру он провёл 73 матча в Премьер-Лиге, забив 8 голов и отдав 7 результативных передач. Последними клубами в его профессиональной карьере были армянский «Урарту» и красноярский «Енисей». В «Амкаре» он будет выступать под номером 11.

Кирилл Попов родился 19 апреля 2006 года в Можге, Удмуртская Республика. Он воспитанник «Акрон — Академии Коноплёва». Затем он перешёл в структуру «Крыльев Советов», где играл за молодёжную и вторую команды. Несколько раз он попадал в заявку первой команды в РПЛ и Кубке России. Профессиональную карьеру он начал во Второй лиге Б, где провёл 46 матчей за «Крылья Советов-2». В этих матчах он забил 7 голов и отдал 8 результативных передач. В «Амкаре» он займёт позицию под номером 19.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.