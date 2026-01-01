За год жители Пермского края 2220 раз пожаловались на зарплату в инспекцию труда Это почти половина всех обращений в ведомство Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2025 году Государственная инспекция труда в Пермском крае получила 4700 заявлений и обращений от граждан и коллективов организаций.

Наибольшее количество обращений касалось оплата труда (2220 случаев). На втором месте — оформление трудовых отношений (595 случаев), на третьем — режим труда и отдыха, охрана труда (401 случай).

Значительная часть обращений была направлена через интернет-ресурсы: 2941 случай, из которых 950 — через сервис «Онлайнинспекция.РФ».

Все обращения были рассмотрены сотрудниками инспекции в рамках действующего законодательства.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.