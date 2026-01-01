Спрос на пермский малый бизнес в отдельных сегментах вырос в 2,5 раза Наиболее заметная динамика — в сегменте автобизнеса Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам 2025 года структура объявлений о продаже малого и среднего бизнеса в Перми оставалась сбалансированной: в тех сегментах, где увеличивалось предложение, фиксировался и рост интереса со стороны покупателей. Существенных резких всплесков по отдельным месяцам не отмечалось — рынок развивался поступательно в течение года. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Бизнес 360».

По их данным, во франшизах наиболее заметная положительная динамика зафиксирована в сегменте автобизнеса: интерес к таким предложениям вырос в 2,5 раза год к году. Одновременно усилился интерес к франшизам в строительстве — спрос увеличился почти в 2,5 раза. Эти категории стали одними из самых динамичных в 2025 году.

В сегменте готового бизнеса наиболее активно рос интерес к туристическим проектам — в 2,5 раза год к году, а также к IT-направлению — на 71%. Таким образом, именно туризм и IT стали ключевыми точками роста в структуре спроса.

Если говорить о структуре рынка, то в готовом бизнесе по доле предложения лидируют торговля (26%), общественное питание (16%) и красота и здоровье (12%). Во франшизах наибольшая доля предложения приходится на торговлю (31%), далее следуют сфера услуг (24%) и общественное питание (16%). Со стороны покупателей на франшизы наиболее активно рассматриваются торговые форматы (25% спроса), а также услуги и производство (по 16%).

«Рынок развивается в логике перераспределения активов: предприниматели масштабируют проекты, переходят в более перспективные ниши или диверсифицируют направления. При этом интерес к авто-, строительным, туристическим и IT-проектам подтверждает, что предприниматели видят возможности для роста именно в этих сегментах», — комментирует Александр Мирской, директор бизнес-направления «Авито Бизнес 360».





