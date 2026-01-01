В Перми состоится открытая дискуссия о жизни в закрытых учреждениях Она пройдёт в пермской арт-резиденции на Монастырской Поделиться Твитнуть

Никита Чунтомов

В столице Прикамья 21 февраля состоится дискуссия (18+) о том, как люди попадают в психоневрологические интернаты (ПНИ) и каковы условия их проживания. Ответы на эти и другие вопросы прозвучат в пермском арт-пространстве «Тут» в рамках завершения выставки «В поисках Перпендикуляра» (18+). Среди участников обсуждения будет Надежда Ли, директор благотворительной организации «Дедморозим».

Выставка представляет работы петербургского художника Алексея Сахнова, который сам является воспитанником ПНИ. Его произведения, в частности, картонные конструкции различных размеров, исследуют темы социальной изоляции, быта в закрытых учреждениях и поиска личного безопасного пространства. Сотрудники арт-пространства «Тут» отметили, что посетители выставки часто задавали вопросы об устройстве интернатов, причинах попадания туда людей и условиях их жизни.

Стремясь дать развернутые ответы и поделиться опытом, команда «Тут» соберёт на одной площадке представителей интернатов, сотрудников «Дедморозим» и людей, проживающих в ПНИ.

Никита Чунтомов

По словам Надежды Ли, она расскажет о своем опыте как опекун, который помог семи людям покинуть закрытые учреждения. Двое из них, включая Игоря Агапитова, смогли вернуть полную дееспособность.

«Игорь прошел сложный путь от детского дома через ПНИ к самостоятельной жизни: благодаря поддержке наших специалистов он получил образование, собственное жилье и теперь помогает другим выпускникам интернатов с инвалидностью. Он тоже примет участие в дискуссии», — сообщила Надежда Ли.

Своими мнениями по обозначенной теме поделятся также психотерапевт Татьяна Клюкина, возглавляющая отдел реабилитации Пермского центра социального обслуживания, и Юрий Ярошев, подопечный одного из ПНИ.

Дискуссия о жизни в закрытых учреждениях состоится 21 февраля с 14:00 до 16:30 в арт-пространстве «Тут» (Пермская арт-резиденция, ул. Монастырская, 95а, 2 этаж) во время завершения выставки «В поисках Перпендикуляра» (18+).

Вход свободный.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.