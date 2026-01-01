В Прикамье 17 февраля потушили шесть пожаров Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

За сутки 17 февраля 2026 года в Пермском крае потушили шесть пожаров: в Березниках, Красновишерске, Карагае, Чайковском, Нытве и Соликамске. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Для предотвращения пожаров 17 февраля 187 профилактических групп, в состав которых вошли 444 человека, осмотрели 1635 жилых домов, провели инструктаж по пожарной безопасности для 2,7 тыс. человек, раздали 2112 информационных листовок.

В ведомстве напомнили, что при возникновении пожара, необходимо срочно звонить по телефонам «01», «101», «112».

