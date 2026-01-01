В Прикамье сотрудников местной администрации обвинили в превышении полномочий Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Следователь Гайнского межрайонного отдела СК России возбудил уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) в отношении сотрудников администрации Косинского муниципального округа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

По данным следствия, должностные лица администрации, участвовавшие в переселении жителей из п. Лочь-Сай в с. Коса, приобрели через аукцион жилой дом для 92-летней пенсионерки. Однако выяснилось, что недвижимость ранее принадлежала одной из сотрудниц администрации. Более того, площадь нового жилья оказалась меньше, чем в прежнем доме пенсионерки, что противоречит законодательству.

В рамках расследования назначены судебные экспертизы, проводятся допросы свидетелей. Следственные органы СК России намерены дать правовую оценку действиям должностных лиц и принять меры для восстановления нарушенных жилищных прав пенсионерки.

