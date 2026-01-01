Сотрудник банка в Перми оформлял кредиты на клиентов без их ведома Таким образом он «заработал» 10 млн рублей Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В Перми сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью арестовали местного жителя 1998 г.р. Его подозревают в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения и в крупном размере, согласно ч. 3 ст. 159 УК РФ. Об этом сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

По данным следствия, с 2022 по 2025 год подозреваемый работал менеджером в одном из банков. Он воспользовался своим служебным положением и доступом к персональным данным клиентов, чтобы оформлять кредиты на третьих лиц без их ведома. Всего выявлено 22 таких эпизода, а ущерб от его действий превышает 10 млн руб. Полученные деньги злоумышленник тратил по своему усмотрению.

Главное следственное управление краевого ГУ МВД возбудило уголовное дело в отношении подозреваемого. По ходатайству следователя суд заключил его под стражу.

