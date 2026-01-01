В полиции подробно рассказали о смертельном ДТП в Перми 

Авария случилась 17 февраля на улице Спешилова

В Перми 17 февраля в 15:22 на ул. Спешилова произошло смертельное ДТП. Автомобиль «Лада Калина», за рулём которого находился мужчина 1989 г.р., двигался со стороны ул. Окулова в направлении ул. Борцов Революции. Об этом сообщили в городской ГИБДД.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, что привело к заносу машины и её выезду на встречную полосу. Там «Лада Калина» столкнулась с автомобилем «Рено Логан», двигавшимся по левой полосе в противоположном направлении. От удара отечественную машину отбросило на «Киа Соренто», следовавший за «Рено Логаном».

Водитель «Лады Калины» погиб на месте от полученных травм. Мужчине, управлявшему «Киа Соренто» (1983 г.р.), оказали медицинскую помощь.

Полиция начала расследование обстоятельств аварии.

Госавтоинспекция Перми напоминает водителям о важности учёта погодных условий и соблюдения скоростного режима, безопасной дистанции и бокового интервала.

