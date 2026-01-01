В Перми в январе цены на новостройки выросли на 2,3% Это один из самых высоких показателей в РФ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В январе 2026 года в 17 крупнейших городах России средняя стоимость квадратного метра в новостройках увеличилась на 0,6% по сравнению с декабрем 2025 года. Наибольший рост цен за месяц отмечен в Екатеринбурге (+2,5%), Москве и Перми (+2,3%), сообщили аналитики системы мониторинга и анализа новостроек bnMAP.pro.

Наиболее значительное снижение зафиксировано в Нижнем Новгороде и Челябинске — на 2,5%, в Казани — на 2,1%.

Самая высокая средняя цена квадратного метра традиционно зафиксирована в Москве — 715 300 руб. Самым доступным миллионником по средней стоимости квадратного метра стал Волгоград — 129 700 руб.

