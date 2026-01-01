Пермские власти прокомментировали автомобильные пробки в городе Пермяки жалуются на плохую работу общественного транспорта и уборку снега Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

В департаменте транспорта администрации Перми «Новому компаньону» прокомментировали ситуацию с общественным транспортом, которая сложилась в краевой столице на этой неделе. Пермяки жалуются, что не могут дождаться своего автобуса, а ходить пешком или ездить на личном транспорте невозможно из-за снежных завалов. Автомобили постоянно застревают в сугробах и не могут выехать, тротуары превратились в зауженные тропинки со снежной кашей. К сообщениям пользователи соцсетей прикрепляли соответствующее фото или видео.

Горожане обратили внимание властей, что это проблема не только отдалённых районов, но и всей Перми. При этом больше всего страдают пешеходы.

«В последнее время из-за снегопадов сильно снижена скорость движения транспорта. На улицах образуются заторы 9-10 баллов, чаще возникают ДТП, мешающие проезду транспорта. Всё это влияет на время ожидания автобусов и трамваев», — рассказали «Новому компаньону» в дептрансе.

По данным ведомства, водители общественного транспорта сообщают в центральную диспетчерскую службу о проблемах с проездом на том или ином участке, а затем эта информация сразу передается дорожным службам для приоритетной очистки или подсыпки участка. Если что-то случилось на трамвайных путях, то информация передаётся МУП «Пермгорэлектротранс». Предприятие регулярно проводит очистку путей трамваями-снегоочистителями и грейдерами, а стрелочные переводы снабжены системой подогрева. Однако в условиях обильных снегопадов на уборку скопившегося снега требуется время.

«Если срыв рейса или опоздание происходит не из-за внешних факторов, а по вине перевозчика — для него предусмотрен штраф по итогам месяца работы», — пояснили «Новому компаньону» в профильном департаменте мэрии.

