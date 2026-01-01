Оплатить проезд в транспорте Перми можно будет с помощью брелоков и стикеров
В администрации намерены использовать разные форматы носителей
Пермские власти планируют расширить линейку носителей, с помощью которых можно будет оплачивать проезд в транспорте. Об этом «Новому компаньону» сообщили в департаменте транспорта администрации Перми.
«Чип транспортной карты может быть вшит в различные носители, что дает возможность изготавливать транспортные карты в формате брелоков, стикеров и т.д.», — пояснили в дептрансе.
В ведомстве подчеркнули, что власти Перми рассматривают возможность разнообразить линейку носителей, «чтобы пассажиры могли выбрать более удобный для них формат».
«Для этого готовится нормативно-правовая база», — добавили в дептрансе.
Напомним, пока проезд в общественном транспорте Перми можно оплатить транспортной или банковской картой, с помощью мобильного приложения или разовым билетом.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.