Оплатить проезд в транспорте Перми можно будет с помощью брелоков и стикеров В администрации намерены использовать разные форматы носителей

Администрация Перми

Пермские власти планируют расширить линейку носителей, с помощью которых можно будет оплачивать проезд в транспорте. Об этом «Новому компаньону» сообщили в департаменте транспорта администрации Перми.

«Чип транспортной карты может быть вшит в различные носители, что дает возможность изготавливать транспортные карты в формате брелоков, стикеров и т.д.», — пояснили в дептрансе.

В ведомстве подчеркнули, что власти Перми рассматривают возможность разнообразить линейку носителей, «чтобы пассажиры могли выбрать более удобный для них формат».

«Для этого готовится нормативно-правовая база», — добавили в дептрансе.

Напомним, пока проезд в общественном транспорте Перми можно оплатить транспортной или банковской картой, с помощью мобильного приложения или разовым билетом.

