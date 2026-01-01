Пермская «Парма» уступила «Локомотиву-Кубани» Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

17 февраля в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в Перми прошёл матч между «Пармой» и «Локомотив-Кубань». Краснодарский клуб выиграл со счётом 88:81 (15:17, 18:22, 26:17, 29:25).

Лучшим игроком матча стал Глеб Фирсов из «Пармы», набравший 33 очка, сделавший 12 подборов и одну передачу. В составе победителей отличился Кирилл Темиров, который набрал 21 очко, сделал три подбора и одну передачу.

В турнирной таблице Единой лиги ВТБ «Парма» с 16 победами и 12 поражениями находится на пятой строчке.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.