В Прикамье Росреестр напомнил о новых правилах кадастрового учёта земельных участков и домов

С 1 февраля 2026 года в РФ изменились требования к документам при кадастровом учёте недвижимости. Теперь в карт-планы и технические, межевые планы необходимо указывать адрес объекта по данным ФИАС или ГАР, а также его FIASID — уникальный цифровой идентификатор.

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Светлана Ильиных отметила, что раньше кадастровые инженеры вписывали полный адрес вручную, что часто приводило к ошибкам и приостановке регистрации. Новые правила исключают человеческий фактор, снижают риски ошибок и упрощают процесс оформления недвижимости.

Однако отсутствие FIASID в документах не помешает кадастровому учету, особенно в рамках «дачной» и «гаражной» амнистии, если адрес не был присвоен или объект не является адресным. В таких случаях указывается местонахождение объекта.

Если у объекта нет официального адреса, его нужно получить в органе местного самоуправления.

В Росреестре напомнили, что объектами адресации являются здания, сооружения, земельные участки, помещения и машино-места (кроме некапитальных объектов и машино-мест в них).

