Пермяки назвали оптимальный возраст для регистрации в соцсетях Поделиться Твитнуть

фото: freepik

freepik.com

Пока власти обсуждают, с какого возраста детям разрешается пользоваться соцсетями, родители всё чаще предпочитают не запрещать, а контролировать доступ и проводить беседы о правилах безопасности. В опросе SuperJob приняли участие экономически активные граждане, включая родителей детей 7-17 лет.

34% респондентов из Перми считают, что оптимальным для регистрации в соцсетях является возраст 13-15 лет. 26% считают, что знакомство с платформами лучше отложить до 16-17 лет. Женщины чаще допускают регистрацию детей 10-12 лет, тогда как мужчины склоняются к полному запрету. С возрастом респондентов увеличивается число сторонников более поздней регистрации, а также растет число противников детских и подростковых аккаунтов. Интересно, что с увеличением уровня дохода у опрошенных также растет число сторонников более позднего использования соцсетей и увеличивается число противников детских аккаунтов в принципе.

Опрос родителей показал, что с возрастом ребенка количество запретов на регистрацию уменьшается, а аккаунты старшеклассников контролируют меньше, чем аккаунты детей 7-9 лет.

Среди родителей детей 7-9 лет регулирование времени в интернете практикуют 83%, среди родителей детей 10-12 лет — 78%, а среди родителей подростков 16 лет и старше ограничения действуют в 25% семей.

Доля родителей, которые обсуждают с детьми правила поведения в интернете, достигла максимума (79%). 54% родителей говорят о рисках общения с незнакомцами, 28% — о сохранности персональных данных, 23% — о том, как избегать переходов по подозрительным ссылкам, 16% — о мошенничестве, 11% — о рисках публикации фото и видео, еще 11% — о деструктивных сообществах.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.