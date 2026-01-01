В Перми вырос интерес к товарам в стиле «славянский шик» Увеличились продажи шуб, шапок-кубанок и варежек Поделиться Твитнуть

Аналитики «Авито» отметили у пермяков рост интереса к товарам в стиле slavic core («славянский шик»). На платформе увеличились продажи шуб, шапок-кубанок и других славянских аксессуаров.

В Перми продажи шуб на «Авито» в декабре и январе выросли на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Основную долю покупок составляют изделия из секонд-хенда — 83% всех продаж. Средняя стоимость таких шуб составляет 10 тыс. руб., что позволяет сэкономить 35% по сравнению с новыми изделиями.

Шапки-кубанки стали покупать в 3,5 раза чаще под влиянием тренда на славянскую культуру. В новом состоянии они обходятся в среднем в 2400 руб., а при покупке из секонд-хенда — в 2100 руб. Также жители Перми стали предпочитать варежки перчаткам, что привело к росту продаж на 31%. Новые варежки стоят в среднем 1400 руб., а из секонд-хенда — 800 руб. Кроме того, продажи платков с русскими мотивами увеличились на 19%. Новые платки стоят в среднем 2 тыс. руб., а из секонд-хенда — 1300 руб.

