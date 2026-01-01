Процент отказов по заявкам на потребкредиты в Прикамье превысил 75% Высокий уровень связывают с осторожностью банков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По информации Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2026 года количество отказов по заявкам на потребительские кредиты (кредиты наличными) в Пермском крае составило 75,3%. Это на 0,8 процентных пункта больше, чем в январе 2025 года (74,5%).

В среднем по РФ количество отказов составило 76,9% (+2,2% за год).

Наибольший процент отказов по заявкам на потребительские кредиты в регионах РФ в январе 2026 года был зафиксирован в Новосибирской (79,2%), Омской (78,9%) и Оренбургской (78,6%) областях, а также в Краснодарском (78,5%) и Забайкальском (78,3%) краях. Наименьший — в Воронежской (71,5%), Нижегородской (71,9%) областях, Удмуртской Республике (72,6%), Приморском крае (72,9%) и Москве (74,7%).

Наиболее значительный рост доли отказов по заявкам на потребительские кредиты был зафиксирован в Москве (+6 п.п.), Республике Татарстан (+4,5 п.п.) и Санкт-Петербурге (+4,4 п.п.).

«Высокий уровень отказов по заявкам на потребительские кредиты связан с тем, что банки стали более осторожными в условиях строгих ограничений на кредитование граждан с высокой долговой нагрузкой, — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — Банки ужесточают требования к качеству кредитных историй потенциальных заемщиков, чтобы снизить риски невозврата кредитов. Однако снижение ключевой ставки пока не привело к возвращению на рынок большинства заемщиков с хорошим кредитным качеством. В то же время усиливается конкуренция между банками за привлечение граждан с высоким уровнем кредитоспособности (Персональный кредитный рейтинг более 750 баллов). По заявкам таких заемщиков процент отказов по потребительским кредитам составляет 46%».

