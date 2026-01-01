За год в Перми число сделок с недвижимостью выросло в 2,3 раза Аналитики сравнили данные января 2025 и 2026 годов Поделиться Твитнуть

После рекордных продаж в декабре 2025 года, когда покупатели стремились завершить сделки на прежних условиях, рынок недвижимости закономерно охладился. В январе 2026-го показатели ожидаемо снизились по сравнению с декабрем. Однако в годовом выражении (к январю 2025-го) во многих крупных городах РФ наблюдается рост. Актуальные данные по динамике сделок приводят аналитики Объектив.РФ.

В начале 2025 года на рынке недвижимости был спад. Традиционно низкий сезон и высокая ключевая ставка привели к затишью. Покупатели заняли выжидательную позицию. В январе 2026-го ситуация изменилась. Если сравнить с январем 2025-го, в некоторых городах динамика превысила 200%. Это связано с активностью покупателей, которые хотят завершить сделки до изменений по семейной ипотеке с 1 февраля 2026 года.

Так, в Уральском ФО наиболее серьезный годовой прирост количества сделок зафиксирован в Челябинске — 819 (+202%). В Приволжском ФО лидирует Пермь — 904 сделки (+135%). В Южном ФО — Астрахань — 331 (+212%). В Сибирском и Дальневосточном ФО — Новосибирск — 707 (+48%).

