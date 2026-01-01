Туристы из Китая стали чаще приезжать в Пермский край Пик активности прошёлся на октябрь—декабрь Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Оператор мобильной связи T2 проанализировал активность китайских абонентов в 2025 году. Количество туристов, приезжавших в Пермский край с китайскими SIM-картами, увеличилось почти на 11% по сравнению с предыдущим годом.

Геоаналитическая платформа big data T2 показала, что пик туристической активности китайских гостей в Пермском крае пришелся на октябрь—декабрь 2025 года, когда было совершено более 40% всех поездок. Китайские туристы также посещали другие регионы Урала. Наибольший рост туристического потока наблюдался в Свердловской, Челябинской и Курганской областях.

Общее число клиентов из Китая, приезжавших в Россию со своими SIM-картами, увеличилось на 31%. Самым активным месяцем для них стал август.

Чаще всего в Россию с китайскими SIM-картами приезжают граждане 35-44 лет, на втором месте — люди 45-54 лет, а замыкают тройку лидеров молодые 18-24 лет. Мужчины составляют 78,3% от общего числа китайских туристов. В среднем туристы из Китая проводят в России 2,4 дня.

