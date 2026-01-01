Госдума одобрила второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством Законопроект прошёл первое чтение Поделиться Твитнуть

Российская Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на усиление мер по противодействию кибермошенничеству. Документ призван защитить граждан при использовании банковских услуг, мобильной связи и цифровых сервисов.

Законопроект вводит ограничения для банков. Теперь один человек может иметь не более 20 банковских карт, из которых не более пяти — в одном банке. Кредитные организации будут нести ответственность за недостаточные меры по предотвращению мошенничества.

В сфере мобильной связи появится система привязки сим-карт к уникальным устройствам с помощью идентификатора IMEI. Будут выпускаться специальные детские сим-карты с особыми условиями. За оформление сим-карт для иностранных граждан без указания IMEI-номеров будет предусмотрена уголовная ответственность для сотрудников операторов связи. Международные звонки будут маркироваться для идентификации их источника.

Для борьбы с фишингом законопроект предусматривает возможность внесудебной блокировки мошеннических сайтов, которые копируют легитимные ресурсы.

Особое внимание уделено безопасности аккаунтов на портале Госуслуги. Восстанавливать доступ к аккаунту можно будет только при личном визите в МФЦ, через национальный мессенджер Max, мобильные приложения банков, биометрические данные или усиленную электронную подпись. На портале появится тревожная кнопка для оперативного информирования о мошенничестве.

Принятие закона должно снизить количество успешных мошеннических атак, повысить прозрачность финансового сектора и усилить защиту цифровой инфраструктуры.

