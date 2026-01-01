Пермский питомник растений создадут на базе аграрного университета Реализация проекта намечена на 2027 год Поделиться Твитнуть

На заседании комиссии по реализации инвестпроектов представители Пермской городской думы и администрации города обсудили сроки создания нового муниципального питомника растений.

Питомник планируется разместить на территории Пермского государственного аграрно-технологического университета, сообщили в пресс-службе думы.

Участок, находящийся в федеральной собственности, проходит процедуру утверждения основных параметров и готовится к передаче в собственность Перми. Реализация проекта намечена на 2027 год.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.