В Перми с начала февраля демонтировали пять незаконных торговых объектов

В первой половине февраля 2026 года в Перми демонтировано пять нестационарных торговых объектов, признанных незаконными. Об этом сообщили в городской администрации.

В Орджоникидзевском районе убрали два павильона: один по ул. Первомайской, 10 (муниципальная территория), второй по ул. Молдавской, 3 (частная территория).

В Индустриальном районе по ул. Геологов, 15 (частная территория) демонтировали один павильон. В Мотовилихинском районе по ул. Юрша, 9в (муниципальная территория) убрали лоток для уличной торговли. В Кировском районе по ул. Торговой, 5 (муниципальная территория) также демонтировали один лоток.

Всего за 2025 год в Перми снесли 429 нестационарных торговых объектов: 270 на муниципальной территории и 159 на частной. С начала 2026 года убрали ещё 20 таких объектов.

В 2025 году через социальные сети администрации Перми поступило более 60 жалоб от жителей на работу НТО. Чаще всего горожане высказывали недовольство качеством товаров, незаконной продажей табака и алкоголя, а также шумом и грязью. Многие пермяки отмечали, что НТО мешают пешеходам на тротуарах.

