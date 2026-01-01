В Перми 17 февраля зафиксирована плюсовая температура Это первая с 6 декабря оттепель Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На метеостанции Пермь, попавшей в центр циклона «Вивиана», зафиксирована первая оттепель с 6 декабря. В 14:00 17 февраля температура поднялась до +0,3°С, завершив период без оттепелей, который длился 72 дня, с 7 декабря по 16 февраля включительно. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Интересно, что предыдущий, более продолжительный период без оттепелей в Перми наблюдался зимой 2021-2022 годов, хотя та зима была в среднем на 2,5° теплее нормы.

В холодные зимы 2020-2021 и 2023-2024 годов периоды без оттепелей были короче.

Самый длинный период без оттепелей за последние годы пришёлся на зиму 2017-2018 годов, когда он длился с 30 декабря по 26 марта.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.