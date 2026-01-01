Тренирующиеся в Перми фигуристы из Грузии выиграли на Олимпиаде «серебро» Ранее пара выступала за Россию Поделиться Твитнуть

фото с сайта sport12.kz

Пара, которую тренируют Павел Слюсаренко и Егор Закроев в Перми, завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх 2026 года. Об этом пишет «Рифей».

Анастасия Метелкина и Лука Берулава заняли второе место в соревнованиях спортивных пар, набрав 221,75 балла по итогам короткой и произвольной программ. Олимпийскими чемпионами в этой дисциплине стали японцы Рику Миура и Рюичи Кихара.

Метелкина и Берулава, ранее выступавшие за Россию, теперь представляют Грузию.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.