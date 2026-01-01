Работу инновационных компаний в Пермском крае будет курировать структура ФРП Преемником «Экосистемы НТИ» стал Центр поддержки технологического предпринимательства Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Работу инновационных компаний в Пермском крае будет курировать новая структура регионального фонда развития предпринимательства (ФРП). Она стала преемником направления «Экосистема НТИ в Пермском крае», действовавшего на базе Агентства инвестиционного развития края.

Как отмечается на сайте краевого правительства, при поддержке властей Прикамья Центр продолжит работу, ориентированную на развитие технологических стартапов, малых инновационных компаний и проектов в сфере высоких технологий. По словам главы краевого минэкономразвития Татьяны Чуксиной, переформатирование работы ведомства отражает смену акцентов в госполитике поддержки предпринимательства — от количественных к качественным результатам.

«Таким образом мы формируем более современную и целостную систему управления развитием МСП, делая акцент на эффективности, технологичности и масштабировании бизнеса», — прокомментировала министр.

В ведомстве подчеркнули, что МСП на данный момент является крупнейшим работодателем региона, особое внимание уделяется малым технологическим компаниям. Одной из ключевых задач Центра является переход предприятий от микро- к малым и от малых — к средним. Центр возглавила руководитель «Экосистемы НТИ» Евгения Бельская.

