Пермяк предстанет перед судом за фиктивную постановку на учёт мигрантов За нарушение закона он получил подкуп в 330 тысяч рублей

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Руководитель пермской организации предстанет перед судом за фиктивную постановку на учёт двоих мигрантов. Он обвиняется в совершении преступлений в сфере незаконной миграции и в получении коммерческого подкупа.

Как уточняет следком Прикамья, жителю Перми 1971 г.р. вменяют получение коммерческого подкупа в значительном и крупном размерах (ч. 7 ст. 204 УК РФ), организацию незаконной миграции с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ) и фиктивную постановку на учёт иностранного гражданина по месту пребывания в РФ (ст. 322.3 УК РФ). В данный момент специалисты завершили расследование уголовного дела и направили его в суд для рассмотрения по существу.

«Следствием установлено, что в 2023-2024 годах обвиняемый, являясь директором и единственным учредителем коммерческой организации, предоставил в миграционную службу подложные документы о трудоустройстве двух иностранных граждан в своей компании, а также организовал их фиктивную постановку на учёт по месту пребывания в России», — рассказали в краевом СКР.

За это обвиняемый получил от иностранцев 330 тыс. руб. Полученные деньги он потратил по своему усмотрению. В то же время, оба мигранта работали не в организации обвиняемого, а самостоятельно осуществляли предпринимательскую деятельность.

Преступление было выявлено сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю. В ходе расследования была изъята и осмотрена документация, допрошены свидетели. Сам руководитель организации полностью признал вину. Иностранцы также стали фигурантами уголовных дел, в отношении одного из них уже вынесен обвинительный приговор.

