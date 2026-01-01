В этом году в Прикамье пройдут работы на 18 региональных мостах и путепроводах Ещё два объекта были сданы досрочно в 2025 году Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Пермском крае в 2026 году планируется провести работы на 18 мостах и путепроводах регионального значения, сообщает краевой минтранс. Объекты расположены в 12 муниципалитетах региона. Так, 14 мостов будут капитально отремонтированы, ещё четыре ждёт текущий ремонт. Общая длина всех объектов превышает 517 погонных метров. Работы будут выполнены в рамках утверждённого Владимиром Путиным нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В Бардымском округе приведут в нормативное состояние четыре моста. Так, на автодороге Барда — Ятыш — Кукуштан — Чайковский капитально отремонтируют мосты через реки Барду и Баршинду. Первый мост находится в районе д. Бардабашка-1, и работы здесь уже начались, готовность составляет 36%. Второй мост через р. Баршинду расположен рядом с с. Бичурино, где выполнено 30% от общего объёма работ. Также на трассе Барда – Куеда отремонтируют мосты через реки Тюндюк и Казьмакты. Мост в с. Тюндюк, который обслуживает важные социальные объекты, готов на 95%. Работы по благоустройству территории завершат с приходом тепла. Ремонт моста через р. Казьмакты в Барде начнут в мае этого года.

В Чусовском округе отремонтируют три мостовых сооружения: два моста и один путепровод через железную дорогу. На автодороге Полазна — Чусовой продолжается капремонт мостов через реки Брусун и Шушпанка (объекты готовы на 30% и 20% соответственно). Идёт капремонт путепровода через ж/д пути (ветка Чусовой — Нижний Тагил) на автодороге Кунгур — Соликамск — Горнозаводск, где выполнено 3% от всех работ. Начались работы и на мостах в Октябрьском округе на трассе Чернушка — Тюш — Явгильдино: один через р. Атер в районе п. Щучье Озеро, другой через р. Алмаз в одноимённом селе.

В этом сезоне в Лысьвенском, Косинском, Соликамском, Чердынском, Ильинском, Еловском, Куединском, Уинском округах и МО «Березники» также пройдет ремонт региональных объектов (по одному на каждый муниципалитет). На части из них работы завершатся в 2027 году.

Следует отметить, что два объекта, ремонт которых изначально планировался на 2026 год, были завершены досрочно в 2025 году. Среди них — путепровод по ул. Юности в Чусовом и мост через р. Усолку на автодороге Полазна — Чусовой. Оба объекта уже введены в эксплуатацию. Это стало возможно благодаря заблаговременной контрактации объектов нацпроекта. Она ведётся на два года вперёд по поручению главы региона Дмитрия Махонина.

