В Перми на 134 гектарах стартуют комплексные кадастровые работы Специалисты проведут учёт земельных участков и объектов недвижимости в пяти районах города Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми стартовали масштабные кадастровые работы, которые охватят 37 кварталов общей площадью 134 га. Об этом сообщили в городском департаменте земельных отношений. В основном работы пройдут в Кировском районе и м/р Новые Ляды. На их проведение выделено финансирование из федерального бюджета, а завершить их планируют до конца 2026 года.

В ходе кадастровых работ специалисты проверят все земельные участки и объекты недвижимости в указанных кварталах. Они уточнят их границы, исправят реестровые ошибки и могут создать новые участки. Также будет обновлена информация о землях общего пользования, таких как улицы, проезды и парки. Все данные будут внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Для выполнения работ потребуется собрать необходимые документы. После завершения кадастрового учёта границы участков будут согласованы на заседаниях специальных комиссий. Владельцы объектов недвижимости, которые не согласны с новыми данными, смогут внести изменения в границы своих участков. Заседания этих комиссий запланированы на второй и третий кварталы 2026 года.

Департамент напоминает, что владельцы недвижимости на территориях, где проводятся кадастровые работы, не должны мешать их проведению и должны обеспечить доступ кадастровым инженерам к своим объектам.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.