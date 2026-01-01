Библиотеки Пермского края смогут получить грант на цифровое развитие Поделиться Твитнуть

Цифровая экосистема МТС совместно с Российской государственной библиотекой и благотворительным фондом «Система» объявила о старте всероссийского конкурса «Библиотечная Система» в поддержку библиотек и специалистов библиотечного дела в селах, малых и средних городах России. Принять в нём участие смогут библиотечные учреждения и их работники из небольших (до 100 тыс.) населённых пунктов Пермского края.

Конкурс ориентирован на развитие библиотек как общественных пространств, где жители могут не только брать книги, но и учиться, осваивать цифровые сервисы, участвовать в культурных и образовательных проектах. Особое внимание уделяется территориям, где библиотека зачастую остается одним из немногих доступных центров притяжения для местных сообществ. Общий грантовый фонд конкурса составляет 7,9 млн руб. Средства будут распределены между победителями в трёх номинациях:

1. «Библиотека инноваций» — четыре организации получат гранты до 700 тыс. руб. на проекты по цифровизации библиотечных пространств, развитию партнёрств, организации просветительских инициатив, а также повышению инклюзивной доступности и работе с социально уязвимыми группами населения.

2. «Строки детства» (в партнёрстве с книжным сервисом КИОН Строки) — номинация направлена на поддержку креативных проектов по популяризации чтения среди детей и подростков. Три победителя получат гранты до 700 тыс. руб. на реализацию инициатив, а также возможность пополнить фонды современной детской и подростковой литературой.

3. «Личный вклад» — 15 библиотекарей, превративших свои учреждения в центры общественной активности, получат индивидуальные премии по 200 тыс. руб.

«В Прикамье есть множество отдалённых деревень, где библиотека часто остаётся единственным окном в большой мир. Для нас важно, чтобы эти пространства развивались и отвечали запросам времени, ведь Пермский край уникален своим культурным кодом. В конце прошлого года мы уже сделали шаг в этом направлении, передав библиотекам Пермского края тираж сборников этнокомиксов по коми-пермяцким сказкам «Ожившие легенды Прикамья». Эта история получила огромный отклик — она показала, как через современный цифровой формат можно сохранять национальные традиции. Новый конкурс «Библиотечная Система» позволит библиотекарям региона пойти дальше: привлечь финансирование на обновление библиотек, внедрить современные сервисы и найти новые форматы общения с читателями», — отмечает директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.





Заявки на участие в грантовом конкурсе «Библиотечная Система» принимаются с 16 февраля по 15 марта 2026 года на странице проекта. Итоги отбора экспертное жюри подведет до 30 апреля 2026 года. Победители будут объявлены в мае 2026 года на торжественной церемонии в рамках Всероссийского библиотечного конгресса в Екатеринбурге.

