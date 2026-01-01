Пермские спортсмены получили приглашения на Паралимпийские игры 2026 года Они состоятся в Италии Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда проинформировала Паралимпийский комитет России об отправке двусторонних приглашений шести российским спортсменам на Паралимпийские игры 2026 года. Среди них — многократный чемпион мира по лыжным гонкам Иван Голубков, а также представители Пермского края — призёр чемпионата мира Анастасия Багиян и лидер команды Сергей Синякин, сообщили в минспорта региона.

В горнолыжном спорте приглашения получили трёхкратный чемпион Паралимпийских игр Алексей Бугаев и двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина. В парасноуборде приглашения направлены Дмитрию Фадееву и Филиппу Шеббо Монзеру.

Ранее ПКР представил список из 16 кандидатов на получение приглашений, который был составлен на основе предложений тренерских советов сборных команд России. Этот список был рассмотрен и утверждён Исполкомом ПКР совместно с Всероссийской федерацией спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и Всероссийской федерацией спорта слепых.

