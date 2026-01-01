Губернатор Прикамья посетил фармпредприятие «Медисорб» Ранее между компанией и минздравом региона был заключён офсетный контракт Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Глава региона 17 февраля посетил «Медисорб», где ознакомился с цехами и лабораториями, а также с продукцией и инвестиционными инициативами предприятия.

Комплекс предприятия в Перми занимает 3,5 га и включает пять лабораторий, три производственных цеха и склады. Здесь реализуется полный цикл производства — от разработки до серийного производства и контроля качества. Компания производит дженерики для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, рассеянного склероза и других болезней. В ассортименте более 40 препаратов, из которых свыше 60% входят в список жизненно необходимых.

В «Медисорб» отметили, что предприятие может выпускать свыше 110 млн таблеток в месяц, уделяя особое внимание качеству сырья и строгому отбору поставщиков. В компании работают более 500 сотрудников, включая докторов и кандидатов наук.

В этом году было подписано офсетное соглашение между Минздравом Пермского края и «Медисорбом», предполагающее инвестиции в модернизацию производства на сумму не менее 100 млн руб. в течение четырёх лет. В рамках контракта регион закупит более 1 млн упаковок лекарств, включая препараты для лечения диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Первые поставки ожидаются в 2026 году. Модернизация также включает запуск новых противоэпилептических, гемостатических и антигипертензивных средств с 2029 года.

Министерство экономического развития региона отметило, что офсетные контракты помогают привлечь инвестиции и обеспечить спрос на продукцию местных производителей. Соглашение с «Медисорб» стало первым в своём роде и важным шагом для развития сотрудничества власти и бизнеса в крае.

