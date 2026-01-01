Полицейские Прикамья предотвратили попытку сбыта наркотиков в особо крупном размере Подозреваемая находится под стражей Поделиться Твитнуть

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с инспекторами ДПС отдела МВД России «Березниковский» задержали жительницу города 1993 г.р. по подозрению в попытке сбыта наркотиков в особо крупных объемах.

При обыске в её автомобиле и двух квартирах были найдены и изъяты более 4 кг наркотических веществ различных видов, а также электронные весы, тарелки и контейнеры для их фасовки.

По данным полиции, девушка распространяла наркотики через тайники-закладки в Березниках и Пермском крае. В момент задержания она перевозила из Перми крупную партию n-метилэфедрона. В отношении неё возбуждено уголовное дело. Подозреваемая находится под стражей, расследование продолжается, сообщили в полицейском главке.

