Поезд Пермь-Симферополь задержан из-за атаки десятков БПЛА на Крым Прилёт дронов привёл к сбоям в расписании 16 пассажирских составов

Константин Долгановский

Из-за перекрытия Крымского моста поезд № 161/162 Пермь — Симферополь задержан уже на 6 часов. В целом же временная остановка движения по Крымскому мосту из-за атак 17 февраля украинских БПЛА на полуостров привела к сбоям в расписании 16 пассажирских составов (опоздания некоторых составов составляет уже полсуток). Власти отмечают, что если задержка превышает четыре часа, пассажирам предоставляется бесплатное питание и вода.

Полуостров в ночь на 17 февраля подвергся массированной атаке украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, над акваторией Черного моря было сбито 50 дронов, над Крымом — 38.

Позднее в ведомстве сообщили, что утром 17 февраля (с 7 до 9 часов по московскому времени) ещё четыре БПЛА было перехвачено над территорией Крыма и 15 сбито над акваторией Чёрного моря.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал атаку на город одной из самых продолжительных за последнее время.

