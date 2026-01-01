Жительницу Прикамья осудили за нападение на полицейских Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Очёрский районный суд Пермского края вынес обвинительный приговор в отношении 29-летней местной жительницы. Она признана виновной в применении физической силы и публичных оскорблениях в адрес сотрудников дорожно-патрульной службы, которые находились при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба судебной инстанции.

Суд квалифицировал действия обвиняемой по двум статьям УК РФ: ч. 1 ст. 318 (насилие в отношении представителя власти) и ст. 319 (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им должностных обязанностей).

При вынесении приговора суд учёл смягчающие обстоятельства, такие как наличие у подсудимой малолетнего ребёнка, её признание вины и раскаяние в содеянном. Отягчающие обстоятельства отсутствуют. В суде отметили, что в момент преступления подсудимая была пьяна.

В результате рассмотрения дела суд постановил, что женщина должна выплатить штраф в размере 70 тыс. руб. за нападение и публичное оскорбление сотрудников ДПС ГИБДД.

Приговор пока не вступил в законную силу.

