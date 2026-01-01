В Прикамье похоронят погибшего на СВО Аркадия Пряженникова С ним простятся 18 февраля Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Нытвенского округа

Во время российской спецоперации на территории Украины погиб житель Нытвенского округа Аркадий Пряженников. Об этом сообщает администрация муниципалитета на официальной странице в соцсетях.

Обстоятельства и дата смерти военнослужащего не уточняются.

Участника СВО проводят в последний путь 18 февраля. Церемония прощания с гвардии рядовым Аркадием Пряженниковым, служившим в разведывательном подразделении, начнется во Дворце культуры и спорта по адресу п. Уральский, ул. Набережная, 23 в 10:00, гражданская панихида — в 11:00.

«Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего защитника Отечества, разделяем с вами боль утраты», — сообщили в администрации Нытвенского округа.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.