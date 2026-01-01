За год в Прикамье капитально отремонтировали 510 многоквартирных домов Всего было выполнено 649 различных видов работ Поделиться Твитнуть

Фонд капитального ремонта Пермского края

В 2025 году в Пермском крае провели капитальный ремонт более 500 многоквартирных домов, сообщили в минЖКХ региона.

В 510 зданиях заменили фундамент, крышу, фасад, инженерные системы и лифты, что значительно увеличило срок их службы на несколько десятилетий. Из них 343 дома были отремонтированы за счет средств Фонда капитального ремонта, а еще 167 — благодаря спецсчетам, сформированным самими жителями. Всего было выполнено 649 различных видов работ.

Станислав Ермолаев, директор краевого Фонда капитального ремонта, отметил, что после завершения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов устанавливается гарантийный срок.

«Этот срок составляет пять лет. В течение этого периода подрядная организация несет ответственность перед Фондом и собственниками за качество выполненных работ. Если в течение гарантийного срока будут выявлены дефекты, подрядчик обязан устранить их за свой счет», — пояснил он.

