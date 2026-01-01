Жительница Прикамья получила компенсацию за оскорбления в Интернете Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Ревность побудила жительницу Кунгура нарушить закон. В социальных сетях она отправила сообщение, полное оскорблений, в адрес своей предполагаемой соперницы.

Получив сообщение с нецензурными выражениями и уничижительными характеристиками, пострадавшая обратилась в полицию с требованием привлечь нарушительницу к ответственности и в суд для возмещения морального вреда. Она также отметила, что подобные сообщения получила и её дочь.

Суд признал, что оскорбления нанесли значительный ущерб чести и достоинству истицы, вызвав у неё сильные эмоциональные переживания. Это привело к нарушению душевного равновесия, появлению тревожности и обиды. В результате стресса у заявительницы обострилось неврологическое заболевание, что было подтверждено медицинской справкой. Суд постановил взыскать с нарушительницы 20 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.

Решение суда было передано в отдел судебных приставов по Кунгурскому, Кишертскому и Березовскому районам УФССП России по Пермскому краю. Должницу предупредили о последствиях несвоевременной выплаты, но она не торопилась исполнять решение. В результате её оштрафовали за неисполнение требований исполнительного документа. Также судебный пристав обратил взыскание на её банковские счета и зарплату. Благодаря этим мерам пострадавшая вскоре получила причитающуюся ей компенсацию, и исполнительное производство было завершено, сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.