В Пермском крае за сутки потушили семь пожаров Один человек погиб, один травмирован

МЧС России по Пермскому краю

За истекшие сутки 16 февраля 2026 года на территории Пермского края ликвидировано семь пожаров, из них по два пожара на территории Пермского и Краснокамского муниципальных округов, по одному пожару на территориях Чердынского, Кудымкарского и Губахинского муниципальных округов. Имеются погибший и травмированный.

Как рассказали в ГУ МЧС по региону, пожар с гибелью человека произошёл в многоквартирном жилом доме на ул. Коммунистической в пгт Углеуральский Губахинского муниципального округа. В 06 часов 51 минуту в ведомство поступил сигнал о возгорании. По прибытии к месту вызова первого подразделения установлено, что происходило горение мебели в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома. На пожаре обнаружен погибший.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает: при обнаружении признаков пожара немедленно сообщить по телефонам «01», «101», «112».

