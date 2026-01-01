Президент России назначил в Пермском крае судей Указ подписан 16 февраля Поделиться Твитнуть

Президент России подписал указ №93 от 16 февраля 2026 года, согласно которому в Пермском крае назначены новые судьи.

Так, на должность заместителя председателя Дзержинского районного суда Перми назначена Ксения Каробчевская.

Председателем Октябрьского районного суда Пермского края стал Андрей Зюзиков.

Евгений Васильев получил назначение на должность судьи Березниковского городского суда.

Василий Бермес теперь будет работать судьей в Краснокамском городском суде.

Наталья Шерстобитова заняла пост судьи Кунгурского городского суда.

Оксана Ильиных стала судьей Орджоникидзевского районного суда Перми.

Анастасия Карпова назначена судьей Чусовского городского суда.

В Пермском гарнизонном военном суде судьей стал Игорь Востриков.

