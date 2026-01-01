В Прикамье из-за снегопада ухудшится дорожная обстановка В ГАИ просят быть острожнее Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В ближайшие дни в Прикамье ожидаются сильные снегопады и метели. Госавтоинспекция просит водителей и пешеходов быть осторожнее и внимательнее.

Всё это создаст трудности на дорогах и повысит число ДТП. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, дистанцию, использовать резину с хорошим протектором, световые приборы, избегать резких манёвров и дальних поездок.

Пешеходам рекомендуют переходить дорогу только в разрешённых местах и на зелёный сигнал светофора, носить одежду или аксессуары со светоотражающими элементами, быть внимательными и осторожными рядом с остановками, помнить, что у автомобилей зимой увеличивается тормозной путь.

