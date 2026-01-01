В пермскую больницу доставили пострадавшего от схода снега с крыши ребёнка Инцидент произошёл в Чусовом Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Архив ИД «Компаньон»

Глава Чусовского округа Сергей Белов рассказал о мальчике, который пострадал при сходе снега и наледи с кровли дома по ул. Школьной, 18 в Чусовом.

На место инцидента сразу же выехали сотрудники поисково-спасательного отряда МКУ «УГЗ» и бригада скорой медпомощи. Ребёнок был оперативно доставлен в Чусовскую больницу, где его обследовали, в том числе сделали компьютерную томографию и оказали нужную медпомощь.

Была проведена телемедицинская консультация со специалистами Краевой детской клинической больницы, которые пришли к выводу, что мальчика стоит перевезти в Пермь. Сейчас он находится в отделении КДКБ в стабильном состоянии. Глава муниципалитета пожелал здоровья мальчику, а также выразил благодарность оперативным службам за работу.

В настоящее время по факту инцидента начата служебная проверка: действиям управляющей организации ООО «Гарант-Эксперт» будет дана оценка.

Также в округе ведётся активная работа по уборке снега и наледи, добавил Белов. Убираются дороги и тротуары, остановки, отслеживается состояние школ, детских садов.

«Ответственность за уборку кровель многоквартирных домов лежит на управляющих организациях. Если вы видите небезопасное состояние кровли в своём доме — незамедлительно сообщите в УК. При бездействии — необходимо обратиться в Госжилинспекцию Пермского края или администрацию Чусовского округа», — подчеркнул Белов.

