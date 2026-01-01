Финансовый управляющий экс-депутата Прикамья отказался от требований к СКР Он подал ходатайство об отказе от апелляции Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд завершил рассмотрение жалобы Антона Федорца, финансового управляющего бывшего депутата Заксобрания Пермского края и экс-руководителя ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Егора Заворохина. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье».

Федорец обратился в суд с просьбой обязать третье следственное управление ГСУ СКР (с расположением в Нижнем Новгороде) передать ему имущество, изъятое у должника. В частности, речь шла о часах марки Maurice Lacroix, золотой цепи с крестом длиной около 63 см и 10 тыс. руб.

Позже требования были уточнены, и ответчиком по иску стало СКР. Суд также привлёк третье следственное управление и Минфин России в качестве третьих лиц. В случае утраты имущества Федорец требовал взыскать с СКР 598 тыс. руб. за счёт бюджета. Завод им. Дзержинского, являющийся кредитором Заворохина, поддержал позицию управляющего.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований Федорца. Он подал апелляционную жалобу на это решение. Однако на прошлой неделе Антон Федорец подал ходатайство об отказе от своей апелляции, которое было удовлетворено.

