Зампред Правительства РФ встретился с губернатором Пермского края

Правительство Пермского края

Заместитель Председателя Правительства РФ, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко встретился с главой региона Дмитрием Махониным. Обсуждались вопросы науки, образования, молодёжной политики, спорта и реализации крупных инфраструктурных проектов.

Чернышенко отметил, что на совещании с регионами были намечены основные приоритеты в образовании на 2026 год. Ключевым является нацпроект «Молодёжь и дети», и Пермский край активно им пользуется: создаются кластеры «Профессионалитета», работают программы «Земский учитель» и «Приоритет-2030», а также поддерживаются дети бойцов СВО. Кроме того, в 2025 году Пермь стала Молодёжной столицей: Махонин отметил, что Пермь стала площадкой для более 100 мероприятий, охвативших свыше 1,6 млн человек.

Обсуждались и инфраструктурные проекты в рамках «Пермь 300»: в 2025 году закончилась реконструкция стадиона «Юность» и ремонт Пермского хореографического училища. Также завершено строительство нового здания для Пермской художественной галереи.

В регионе активно развивается инфраструктура для профобразования: за три года планируется построить 23 новых объекта и отремонтировать 40. Совместно с Минобрнауки будет проводиться работа по улучшению условий в вузах.

Чернышенко и Махонин обсудили и развитие спорта: в Перми строится многофункциональная спортивная арена на 10,5 тыс. зрителей. В этом году проходят события Фестиваля зимнего спорта на стадионе «Юность», который после реконструкции будет работать круглый год.

Также акцентировалось внимание на туризме: благодаря нацпроекту «Туризм и гостеприимство» в крае строятся новые отели и развлекательные объекты, увеличено количество номеров.

