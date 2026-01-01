Образовательное учреждение в Перми задолжало за уборку более 1 млн рублей Прокуратура внесла представление руководству Поделиться Твитнуть

Тимур Абасов

Образовательное учреждение в Дзержинском районе Перми задолжало подрядчику за услуги по уборке здания более 1 млн руб. В связи с этим районная прокуратура организовала проверку исполнения учреждением требований законодательства в сфере закупок.

«Установлено, что в связи с ненадлежащим планированием своей финансово-хозяйственной деятельности у образовательного учреждения сформировалась задолженность по договору на оказание услуг по уборке здания перед субъектом малого предпринимательства на сумму более 1 млн руб.», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Руководителю учреждения-должника было внесено представление. Должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.30.4 КоАП РФ (нарушение срока оплаты услуг по договору). После вмешательства надзорного органа задолженность по исполненному контракту была погашена.

