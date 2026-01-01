Добрые соседи — не случайность, а «Притяжение» Поделиться Твитнуть

Самая долгожданная пора в каждом новом доме — момент, когда создаются семейные традиции и воспоминания: первый завтрак на кухне, первый вечер в просторной гостиной, первый смех друзей, пришедших в гости. Когда все коробки после переезда наконец-то опустели, и вы поймали то самое чувство — ощущение «своего» пространства.

Вот уже 33 года девелопер PAN City Group1 наблюдает, как «оживают» возведенные им дома: в окнах зажигается свет, во дворе начинают звучать детские голоса и дом начинает дышать жизнью своих новосёлов. Приятные моменты первых знакомств, обсуждение общедомовых тем и первые детские «давай дружить!».

Дом «Притяжение»2 готовится к важному этапу: сейчас здесь ведутся финальные работы, а будущие соседи ещё не знакомы друг с другом. Но сотрудники PAN City Group уже знают каждого, кто совсем скоро впишет своё имя в историю этого дома.

Счастливыми обладателями новых квартир в основном являются молодые семьи с 1 или 2 детьми, так что смело можно сказать, что двор будет оживленным и дружелюбным. Выбор молодых пар очевиден, ведь концепция дома прорабатывалась с акцентом на их потребностях: просторные колясочные, безопасная огороженная территория, детская игровая комната в холле дома с выходом на всесезонную уличную детскую площадку, закрытую от ветра и дождя, комната матери и ребенка, а также просторные квартиры. Дополнительным аргументом стали доступные условия приобретения: семейная ипотека и возможность оплатить первый взнос средствами госсубсидии. Всё это позволяет с уверенностью говорить: «Притяжение» будет уютным и по-настоящему семейным.

Ещё одна категория будущих жителей — те, кто уже полюбил это место. Это семьи из самой деревни Кондратово, либо близлежащего Индустриального района города Перми. Они не хотят никуда уезжать, и это лучшее подтверждение тому, как здесь комфортно. Всё рядом: удобный выезд в город, развитая инфраструктура: детские сады, новая средняя школа «Сфера» на 1100 мест, современный торговый центр, магазины и кофейни, спортивные и творческие секции для детей, зоны отдыха, спортивные площадки и много зелени, что особенно ценно для семей с детьми.

Чаще всего квартиру в доме «Притяжение» покупают как первое долгожданное жилье либо с целью увеличить пространство для жизни.

Приятно наблюдать, что с некоторыми покупателями сотрудники отдела продаж PAN City Group уже знакомы, так как это не первая их покупка в жилых комплексах девелопера. И этот выбор понятен, ведь когда речь идёт о доме, который ещё строится, доверие становится главным условием сделки. Для своих постоянных клиентов компания PAN City Group предусмотрела приятный бонус в виде скидки на квартиру3.

Кем бы ни был покупатель дома «Притяжение», их объединяет главное — осознанный выбор для реализации важных жизненных целей.

На вопрос: «чем покупателям приглянулся проект» они чаще всего отвечают:

1. Оптимальные планировочные решения квартир (44,9% покупателей) — чтобы каждый метр работал на комфорт.

2. Уникальные общественные пространства (43,9% покупателей) — когда красивое место для проведения времени не ограничивается периметром квартиры.

3. Удобное месторасположение дома (42,8% покупателей) — развитая инфраструктура района.

Действительно, ЖК «Притяжение» — это дом, который выбирают современные и семейные люди. Поэтому мы уверены, что здесь сложатся по-настоящему добрососедские отношения. С теми, с кем приятно поздороваться утром в лифте, вместе провести тренировку на современной спортивной площадке во дворе, отметить праздник теплым летним вечером на общей уютной террасе или просто выпить кофе, пока дети играют на безопасной игровой площадке.

Хотите стать частью этого сообщества?

Если ваши ценности и приоритеты совпадают с теми, кто уже сделал свой выбор, — ваше место здесь. Запишитесь на персональную экскурсию, чтобы увидеть будущий дом своими глазами и выбрать квартиру своей мечты.

А чтобы ваша покупка была легкой, мы подготовили выгодные условия. Специалист отдела продаж PAN City Group поможет подобрать вариант покупки, который будет комфортным именно для вас.

Узнать подробности и получить консультацию можно в офисах продаж компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, вход с ул. Борчанинова, офис 2 и Шоссе Космонавтов, 111и, корпус 2, 2 этаж, а также по телефону +7 (342) 207-17-07.

1PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

2ЖК «Притяжение»/Дом «Притяжение» — строящийся многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Водопроводная, 6а. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ (ID — 55655), на сайте застройщика https://pancityproject.ru/ а также на сайте https://дом-притяжение.рф.

3При внесении денежных средств в полном объеме в оплату цены договора участия в долевом строительстве в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты регистрации договора долевого участия в строительстве предоставляется скидка: в размере 2% (два) процента от базовой цены объекта долевого строительства, с учетом коэффициента этажности — клиентам, которые ранее приобретали недвижимость в жилых комплексах, реализуемых компанией ООО «ПАН Сити Групп».

