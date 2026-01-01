В Перми установили светофоры с детекторами движения переходов Объекты появились в аварийных местах Поделиться Твитнуть

Фото: министерство транспорта Пермского края

В Перми на четырёх пешеходных переходах появятся светофоры, оснащённые детекторами движения пешеходов. По заявлению регионального минтранса, эти устройства позволяют светофору автоматически переключаться на зеленый сигнал, как только датчик обнаруживает пешехода, устраняя необходимость в ручном нажатии кнопки.

Новые светофоры установят о следующим адресам:

— на ул. Екатерининской, у перекрёстка с улицей Решетникова;

— на ул. Куфонина, в районе дома №7;





— на ул. Холмогорской, около остановки «2-я Холмогорская улица»;

— на ул. Юрша, возле домов № 64 и № 9, расположенных напротив друг друга.

После установки объектов длительность фазы для автомобилей не изменится. Например, если автомобильная фаза длится 40 секунд, она останется прежней. Отличие заключается в том, что теперь детектор сам регистрирует присутствие пешехода, избавляя его от необходимости нажимать кнопку.

Установка таких детекторов на светофорах является частью развития интеллектуальных транспортных систем в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Как уточнили сотрудники «Центра безопасности дорожного движения» уточнили, на этих четырёх перекрёстках ранее не было светофоров, но их установка была признана необходимой по результатам оценки уровня аварийности и для предотвращения ДТП в будущем.

