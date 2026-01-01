В ГИБДД рассказали подробности массового ДТП на автодороге Пермь—Новые Ляды Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В понедельник, 16 февраля, около 07:20 на автодороге Пермь—Новые Ляды случилось массовое ДТП. В Госавтоинспекции Перми рассказали «Новому компаньону» подробности произошедшего.

Так, автомобиль «Лада Гранта» ехал со стороны п. Новые Ляды. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Из-за этого он столкнулся с машиной «Киа Рио», которую из-за столкновения отбросило на автомобиль «Лада Веста».

В результате ДТП травмы получил водитель автомобиля «Лада Гранта», водителю автомобиля «Лада Веста» была оказана медицинская помощь на месте.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

