Автоблогер Дима Гордей проведёт встречу с подписчиками на АЗС Teboil в Перми

Фото предоставлено ООО «Тебойл Рус»

В понедельник, 17 февраля, известный блогер сделает остановку в нашем городе по пути из Москвы в Новосибирск, чтобы поговорить о качестве топлива и масел Teboil.

Зима на Урале — это всегда испытание на прочность: и для водителей, и для их автомобилей. Пока пермские автомобилисты гадают, заведётся ли машина утром в -30 °С, известный автоблогер Дима Гордей решил проверить это на практике. В рамках большого зимнего автопробега «Москва — Новосибирск» его команда едет через всю страну, чтобы протестировать машину и топливо в условиях реального русского холода.

Пермь стала одной из ключевых точек на карте маршрута. Рассказываем, зачем блогер едет к нам, почему дешевый бензин может стоить вам сотни тысяч рублей и как получить выгоду на заправке.

Встречаемся на Шоссе Космонавтов

Команда автопробега при поддержке бренда Teboil прибудет в Пермь 17 февраля. Местом встречи станет АЗС Teboil на шоссе Космонавтов, 164а.

Это не просто «пит-стоп», а возможность пообщаться. Гордей планирует открытый диалог с пермскими водителями. Точное время встречи блогер сообщит в своих социальных сетях, так что следите за анонсами.

Мифы о бензине и суровая реальность

Главная тема пробега — качество того, что мы заливаем в бак. Чтобы разговор не был голословным, перед экспедицией Дима встретился с Дмитрием Гусевым, зампредседателем наблюдательного совета ассоциации «Надёжный партнёр».

Эксперт и блогер уже проанализировали пробы топлива с АЗС Teboil за январь и февраль 2026 года. Вердикт однозначный: качественное топливо — это не маркетинг, а единственный способ не попасть на капремонт двигателя.

«Многие водители до сих пор выбирают заправку, глядя только на цифры на стеле. Экономия на литре на «безымянных» АЗС часто оборачивается ремонтом топливной системы за сотни тысяч. Мы проверили данные АЗС Teboil: чистота состава и содержание серы соответствуют лучшим мировым стандартам. Качественные ГСМ — это ваша страховка от автосервиса», — отмечает Дмитрий Гусев.

Кстати, чтобы убедиться в качестве масел, команда Гордея перед стартом заехала на завод Teboil в Торжке (Тверская область), где производится премиальное моторное масло Teboil Diamond Carat III. Блогер своими глазами увидел весь производственный цикл, так что теперь вопросов о качестве ГСМ известного международного бренда точно не возникнет.

Как получить скидку и масло в подарок?

Teboil привез в Пермь не только звездного блогера, но и приятные бонусы для всех горожан.

Акция «Счастливые дни»: С 1 февраля по 31 марта 2026 года на всех АЗС сети в Пермском крае можно получить скидку 3 руб. с каждого литра топлива.

Условие простое: заправка от 30 литров + покупка товаров в магазине или Teboil Café (Тебойл Кафе) на сумму от 250 руб.

Подарки при встрече: У гостей мероприятия 17 февраля также есть шанс получить канистру моторного масла Teboil Diamond Carat III бесплатно из рук Гордея. Онлайн-выгода: Действует промокод GORDEY2026, который дает скидку 15% на линейку Teboil Diamond в официальных интернет-магазинах https://shop.teboil.ru и https://ozon.ru/t/9w9YTgU (актуально до 28 февраля).

Приезжайте на АЗС Teboil 17 февраля по адресу: шоссе Космонавтов, 164а, чтобы обсудить зимнюю эксплуатацию авто, сделать селфи с командой Гордея, заправить автомобиль качественным топливом, накопить баллы в программе лояльности и насладиться великолепным сервисом, которым так славятся все АЗС Teboil.

Для вашего удобства следить за маршрутом путешествия можно на специальном сайте проекта, где доступна не только информация о челлендже, но и результаты проведенных исследований.

