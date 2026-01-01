Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В «Королёвских номерах» в Перми появится новая экспозиция Стендовая выставка посвящена истории знаменитого здания на Сибирской в ХХ веке Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

«Культурно-просветительский центр», оператор исторического парка «Россия — моя история» и «Королёвских номеров», приступает к созданию выставки «Королёвские номера» — зеркало времён» (12+). Как рассказала «Новому компаньону» заведующая организационно-методическим отделом центра Елена Боброва, выставка будет вписана в существующую постоянную экспозицию «Великий князь Михаил Александрович. Пермский период», которая находится в каретном проезде исторического здания.

Новая стендовая выставка представит архивные документы и фотографии, связанные с историей «Королёвских номеров». В сюжете выставки, посвящённой появлению гостиничных номеров на ул. Сибирской и жизни этого здания в ХХ веке, акценты будут сделаны на нескольких исторических моментах: подробно будет рассказано о возникновении «Королёвских номеров» в 1910 году; будет несколько документов по основной тематике выставочного пространства — пребывании в Перми и гибели великого князя Михаила Александровича Романова; затем будет подробно показан «поэтический десант», который приезжал в Пермь в 1928 году и в составе которого были Владимир Маяковский и Владимир Луговской; будет рассказано, что происходило в здании бывшей гостиницы во время Великой Отечественной войны, когда здание находилось в распоряжении Пермского гарнизона, и в 1960-70-е годы — тогда здесь было общежитие Пермского обкома КПСС.

Выставка должна открыться осенью 2026 года.

Как сообщила Елена Боброва, в 2027 году начнётся освоение основного здания «Королёвских номеров», где будет большая музейная экспозиция «Романовы и Пермский край».

Формат стендовой выставки «Королёвские номера» — зеркало времён» позволит в перспективе использовать её как передвижную и экспонировать в образовательных и культурных учреждениях Перми и Пермского края. Проект реализуется на грантовые средства конкурса «Возрождение исторической памяти» Центра по реализации проектов в сфере культуры.

