Из-за Солнца в Пермском крае ухудшится теле- и радиосигнал Явление солнечной интерференции будет наблюдаться до 12 марта

Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky 4.1

С 18 февраля по 12 марта в Пермском крае будет наблюдаться явление солнечной интерференции, которое может повлиять на качество телевизионного сигнала. В эти дни с 10:35 до 14:30 возможны кратковременные перерывы в трансляции цифрового телевидения (пакеты РТРС-1 и РТРС-2), аналоговых телеканалов и радио. Перерывы могут длиться от нескольких секунд до пяти минут в сутки.

Как пояснили в Филиале РТРС «Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр», два раза в год, весной и осенью, Солнце создает помехи для ретрансляции телевизионных и радиосигналов. Это связано с тем, что раз в сутки Солнце оказывается на одной линии со спутником связи и наземным ретранслятором. В результате мощное солнечное радиоизлучение смешивается с полезным сигналом от спутника, что может вызвать сбои в работе ретранслятора.

Современные технологии цифрового вещания и качественные приемные антенны позволяют минимизировать влияние интерференции на качество просмотра. Однако в сложных условиях приема, особенно при наличии других помех, солнечные помехи могут быть заметны. В такие моменты связисты переключают основной ретранслятор на резервные спутниковые и наземные каналы связи.

График интерференции в Пермском крае доступен на сайте ртрс.рф в разделе «Временные отключения телерадиоканалов».

По вопросам цифрового эфирного телевидения также можно обратиться на горячую линию РТРС по тел. 8-800-220-20-02 (звонок бесплатный).

