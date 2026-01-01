На севере Прикамья простятся с погибшим на СВО Михаилом Степановым Поделиться Твитнуть

Фот: администрация Гайнского округа

В Гайнском округе Пермского края проводят в последний путь участника СВО из п. Верхняя Старица Михаила Степанова. Об этом сообщили в местной администрации на официальной странице в соцсетях.

Михаил Степанов родился в 1974 году. На СВО был гранатомётчиком девятой мотострелковой роты третьего мотострелкового батальона. Погиб, выполняя боевое задание. Обстоятельства и дата смерти не раскрываются.

Глава округа Елизавета Шалгинских выразила соболезнования родным и близким погибшего.

Прощание состоится 17 февраля в ДК Верхней Старицы. Панихида начнётся в 13:30.

